«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Анна Седокова тоскует в разлуке с дочерью

Анна Седокова тоскует в разлуке с дочерью

Сегодня, 18:11
Анна Седокова разместила на своей страничке в Instagram печальное фото, где она вместе с двумя детьми задумчиво смотрит в камеру.

 

Анна Седокова тоскует в разлуке с дочерью

 

Певица сопроводила фото откровенной сопроводительной записью. Она призналась всем, что очень тоскует по своей старшей дочери Монике, которая живет в США вместе со своим отцом - бизнесменом Максимом Чернявским. У Анны Седоковой сложная судьба. Певица умудрилась побывать три раза в браке и родить троих детей от трех разных отцов. Поклонники прониклись печалью артистки.

Если ранее почти все комментаторы злорадствовали по поводу того, что Максим Чернявский «отсудил у нее дочь», мол нечего было думать о себе любимой и заниматься карьерой, нужно было отдавать время семье и ребенку, то теперь ситуация изменилась. Большинство подписчиков сочувствуют Анне Седоковой, которая обретала свой социальный опыт таким жестоким путем.
Сергей Денисов
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