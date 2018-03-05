Анна Седокова тоскует в разлуке с дочерью

Анна Седокова разместила на своей страничке в Instagram печальное фото, где она вместе с двумя детьми задумчиво смотрит в камеру.

Сергей Денисов

Певица сопроводила фото откровенной сопроводительной записью. Она призналась всем, что очень тоскует по своей старшей дочери Монике, которая живет в США вместе со своим отцом - бизнесменом Максимом Чернявским. У Анны Седоковой сложная судьба. Певица умудрилась побывать три раза в браке и родить троих детей от трех разных отцов. Поклонники прониклись печалью артистки.Если ранее почти все комментаторы злорадствовали по поводу того, что Максим Чернявский «отсудил у нее дочь», мол нечего было думать о себе любимой и заниматься карьерой, нужно было отдавать время семье и ребенку, то теперь ситуация изменилась. Большинство подписчиков сочувствуют Анне Седоковой, которая обретала свой социальный опыт таким жестоким путем.