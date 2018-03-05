«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Анфиса Чехова устроила для сына ад

Анфиса Чехова устроила для сына ад

Сегодня, 17:13
Телеведущая и идеал для многих женщин Анфиса Чехова превратила свой уютный, хоть и временный, дом в настоящий ад. Она даже «подселила» в него «местных» жителей.

Анфиса Чехова устроила для сына ад

 

Телеведущая поделилась с поклонниками совместной фотографией своего сына и домашнего любимца. Угольно-чёрного кота семейство нарекло Люцифером, и теперь хозяин подземного царства, подобно настоящему царю, расхаживает по сочинскому жилищу звезды. Следует отметить, что Анфиса Чехова получила мало одобрительных отзывов о своём выборе клички для любимца. Верующие люди старались разубедить женщину и говорили, что сосед с таким именем добра в дом не принесёт.

Вторым в семье появился «чертёнок». Так Анфиса Чехов ласково назвала своего сына. Но не следует думать, что она вложила в «имя» злой смысл. Поклонники замечали на видео, которыми периодически делится звезда, что Соломон очень активный мальчик. Многие даже считают, что он доставляет маме массу хлопот своей любознательностью и открытостью, хотя сама телеведущая радуется каждой минуте, проведённой с ребёнком.
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