«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Двойное счастье: Поклонники заподозрили Пэрис Хилтон в беременности

Двойное счастье: Поклонники заподозрили Пэрис Хилтон в беременности

Сегодня, 17:09
Пэрис Хилтон, которая совсем скоро уже выйдет замуж, шокировала поклонников свежим фото в своем Instagram. Фанаты на снимке увидели заметно округлившийся животик знаменитости и посчитали, что Пэрис беременная.

Двойное счастье: Поклонники заподозрили Пэрис Хилтон в беременности

 

37-летняя американская наследница сети элитных гостиниц, а также светская львица Пэрис Хилтон появилась на модном мероприятии в Лос-Анджелесе, организованном MAISON-DE-MODE. Блондинка в шоколаде удивила выбором платья, так как вместо привычных облегающих нарядов на этот раз Пэрис предпочла пышную юбку. Поклонники сразу же стали подозревать, что у девушки двойное счастье, так как выходить замуж Хилтон будет уже в положении, а отцом будущего малыша станет бойфренд Хилтон модель Крис Зилка.

При этом некоторые фолловеры предположили, что девушка не беременна, а на фото просто неудачный свет и ракурс. Сама Пэрис Хилтон не стала комментировать очередные слухи о своей беременности.
Светлана Славянская
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