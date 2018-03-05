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| | Аномалия на Оскаре: Красную дорожку посетил человек-невидимка

Аномалия на Оскаре: Красную дорожку посетил человек-невидимка

Сегодня, 16:51
В Голливуде прошла церемония награждения от Американской киноакадемии. Тот самый «Оскар», прославленный и считающийся одним из самых значимых достижений. В этом году он был без крупных скандалов и сенсаций. Фильмы, высоко оценённые жюри киноакадемии, и до этого получали хорошие отзывы критиков, будучи, как и всегда, не совсем понятными части стандартной аудитории. Не обошлось, правда, всё-таки и без претензий к тому, за что некоторые картины получили «Оскар». Однако разбирательства глобальный характер не приобрели, поскольку всем достаточно быстро оказались ясны причины.

Аномалия на Оскаре: Красную дорожку посетил человек-невидимка

 

Вместе с тем, кое-что интересное на «Оскаре» всё-таки случилось. Эдакая своеобразная аномалия – наличие людей-невидимок. Они присутствовали на церемонии и получали награды, однако не были особо заметны. Некоторые журналисты, снимавшие тех, кто появился на «Оскаре», порой даже действительно их не узнавали, сомневаясь, сыграли ли они где-то, являлись ли режиссёрами или продюсерами. Аномалия, достойная изучения экспертами с мировыми именами – в определённой степени.

Речь идёт о мужчинах. Именно они стали яркой ассоциацией к определению «человек-невидимка». «Оскар», церемония, на которой всегда появляются в ярких образах, стал местом, где сильный пол в этот раз словно не замечали. Вероятно, единственным, на кого больше всего обращали внимание – это продюсер Харви Вайнштен. Правда, небольшая деталь – деятель там присутствовал только в виде золотой статуи, поскольку в связи со скандалами из-за обвинений в сексуальных домогательствах ему в ином варианте путь на проходную «фабрики грёз» теперь заказан.

Женщинам же помогла мода. Они действительно сияли, будучи прекрасных нарядах, на которые фотокорреспонденты не могли не направить свои камеры. Яркие образы, никакого чёрного цвета и исключительно восхищение. Несмотря на практически регулярные рейтинги артисток, которые не сумели красиво подать себя на «Оскаре», в этот раз, вероятно, если такой «список позора» и будет, то он окажется невероятно коротким.

Кто потрясал шиком на церемонии награждения от Американской киноакадемии? Здесь и Марго Робби в Chanel haute couture, и Эллисон Дженни в шикарном красном платье от Рим Акры, и Зендая в невероятном образе от Джамбаттисты Валли. Они выделялись особо, хотя и другие блистали не меньше. Некоторые эксперты заявили, что хоть пока не решена проблема гендерного неравенства в мире, здесь можно рассуждать практически до бесконечности, однако на церемонии «Оскар» с этим явно никаких сложностей не возникало.
Ирина Летинская
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