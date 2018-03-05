Татуировки и сексуальное платье: Дочь Майкла Джексона шокировала внешним видом на премии «Оскар»

Единственная дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис шокировала общественность своим внешним видом. Девушка прошлась по красной дорожке в открытом сексуальном платье и продемонстрировала множество татуировок.

Светлана Славянская

Дочь Майкла Джексона Пэрис продолжает делать из себя фрика. Многие помнят милую девочку, которой Пэрис была в детстве. Однако сейчас 19-летняя девушка изменила свою внешность до неузнаваемости. На церемонии премии «Оскар» Пэрис появилась в сексуальном зеленом платье от модного дома Versace, вырез которого обнажил декольте знаменитости.Многие также заметили, что девушка перекрасила цвет волос и стала блондинкой, а также надела ярко-голубые линзы. Кроме того, тело молодой девушки украшает множество татуировок. По словам Пэрис Джексон, каждая её татуировка имеет свое сакральное значение.