«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Татуировки и сексуальное платье: Дочь Майкла Джексона шокировала внешним видом на премии «Оскар»

Татуировки и сексуальное платье: Дочь Майкла Джексона шокировала внешним видом на премии «Оскар»

Сегодня, 15:30
Единственная дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис шокировала общественность своим внешним видом. Девушка прошлась по красной дорожке в открытом сексуальном платье и продемонстрировала множество татуировок.

Татуировки и сексуальное платье: Дочь Майкла Джексона шокировала внешним видом на премии «Оскар»

 

Дочь Майкла Джексона Пэрис продолжает делать из себя фрика. Многие помнят милую девочку, которой Пэрис была в детстве. Однако сейчас 19-летняя девушка изменила свою внешность до неузнаваемости. На церемонии премии «Оскар» Пэрис появилась в сексуальном зеленом платье от модного дома Versace, вырез которого обнажил декольте знаменитости.

Многие также заметили, что девушка перекрасила цвет волос и стала блондинкой, а также надела ярко-голубые линзы. Кроме того, тело молодой девушки украшает множество татуировок. По словам Пэрис Джексон, каждая её татуировка имеет свое сакральное значение.
Светлана Славянская
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