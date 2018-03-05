«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | "Бизе или безе": Волочкова в очередной раз опозорилась

"Бизе или безе": Волочкова в очередной раз опозорилась

Сегодня, 15:48
Анастасия Волочкова удивила даже самых преданных своих поклонников отсутствием грамотности, тем более, когда дело каснулось искусства. А началось все с размещения Анастасией в Instagram снимка из ресторана, где Волочкова позирует рядом со стоящей на столе вазой с гигантскими пирожными. Балерина в подписи к фото рассказала о том, что это самое легкое, можно сказать «типично балетное» пирожное, но при этом назвала его «бизе». Анастасия подчеркнула, что сладкое не ест вообще, но эти пироженки заинтересовали ее именно своими необычными размерами.

 

"Бизе или безе": Волочкова в очередной раз опозорилась

 

Подписчики немедленно стали поправлять Волочкову, что «безе» пишется через «е», а Бизе - это фамилия известного композитора, о чем ей просто грех не знать. Пользователи удивились такой безграмотности человека, всю свою жизнь занимающегося столь высоким искусством. Уровень образования Волочковой, априори, должен подразумевать знание таких вещей, - отметили комментаторы.

Многие же обратили внимание на откровенность балерины по поводу отказа от сладкого. Некоторые отнеслись к этому заявлению с недоверием, искренне не понимая, как можно не соблазниться аппетитным пирожным или зефиром. Они поражались силе воли Волочковой, хотя высказали подозрение, что она несколько лукавит, потому что, глядя на ее мощную фигуру, очень сложно поверить в то, что Анастасия «сидит» исключительно на зелени и полезнейших овощах, которые она демонстрировала недавно в видеоролике о содержимом своего холодильника.

Также пользователи поспорили о том, что пирожное, скорее всего, является не безе, а десертом, названным в честь Анны Павловой. Кто-то даже похвалил Волочкову за «нормальную фотографию», без всяких шпагатов или обнаженки, которыми уже просто пестрит ее страница в соцсети. Подписчики также удивились, для чего делать пирожное таких размеров, если его нереально съесть и посоветовали Анастасии все-таки пересмотреть свой взгляд на употребление сладкого - ведь в нем содержится глюкоза, а без нее мозг не может нормально функционировать. Попутно пользователи обсудили внешность Волочковой, сочтя, что ей лучше вернуть свой естественный русый цвет волос, который будет куда эффектнее сочетаться с бровями, а не отличаться от них кардинальным образом.

Напомним, что на днях Волочкова посетила открытие одного из столичных ресторанов, где в ходе вечера попала в кадр во время зажигательного танца. Подписчики были шокированы округлившимся животом знаменитости, которого они никак не ожидали увидеть - ведь Анастасия буквально недавно неоднократно выкладывала фото и видеозаписи своих занятий у балетного станка. Волочкову тут же забросали вопросами по поводу возможной беременности, пока сама прима от комментариев воздерживается.
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