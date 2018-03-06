«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Девушка из Дагестана за три дня превратилась в копию Ольги Бузовой

Девушка из Дагестана за три дня превратилась в копию Ольги Бузовой

Сегодня, 05:40
Жительница Каспийска, республика Дагестан, смогла превратить себя в популярную певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Визажист Альбина показала, что за три дня может стать практически неотличимой от звезды шоу-бизнеса первой величины.

Девушка из Дагестана за три дня превратилась в копию Ольги Бузовой

 

До того, как трансформация была начала, девушка была блондинкой, которая совершенно отличается от ведущей «Дома-2», однако стрижка, покраска волос и макияж превратили ее в копию Бузовой, но только из Дагестана.

В небольшом видеоролике, которым Альбина поделилась со своими подписчиками в Instagram, можно не только увидеть, как происходит трансформация визажиста, но также и увидеть, что она копирует поведение певицы под ее хит «Wi-Fi». Девушка попросила отмечать под своим постом саму Ольгу, чтобы та увидела ее старания и высказала по этому поводу свое мнение. Все комментаторы отметили, что дагестанка действительно очень похожа на телеведущую.

Девушка из Дагестана за три дня превратилась в копию Ольги Бузовой

 

На Северном Кавказе у Бузовой действительно крайне преданные поклонники. К примеру, один из жителей Владикавказа решил разбить своей головой стекло автомобиля только лишь для того, чтобы получить от ведущей «Дома-2» заветный лайк.
Николай Офицеров
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