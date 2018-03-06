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| | Марина Александрова впервые вышла на публику с сыном

Марина Александрова впервые вышла на публику с сыном

Сегодня, 05:20
Заслуженная артистка России Марина Александрова впервые показала широкой общественности своего сына. Актриса посетила с сыном Андреем архитектурный курс для детей «Музей будущего», состоявшийся в институте русского реалистического искусства. На занятии уделили внимание теме: «Новая жизнь старых вещей».

Марина Александрова впервые вышла на публику с сыном

 

Вместе с Александровой на мероприятии присутствовали Елизавета Боярская и Юлия Пересильд. Актрисам понравилось увиденное, они остались довольны и намерены посетить курс еще раз, но уже без детей. Юлия Пересильд хочет пообщаться наедине с гидом, задать ему вопросы, высказать свои предположения по тому или иному вопросу. Елизавета Боярская впервые посетила «Музей будущего» и жалеет, что не сделала этого раньше.

Марина Александрова впервые вышла на публику с сыном

 

Марина Александрова впечатлена бумажными цветами, которые в 1945 году дарили мужчины, так как живые отсутствовали. По словам актрис, после прохождения этого курса человек начинает мыслить по-другому. Появляется новое видение заурядных вещей. Александрова намерена еще вернуться в этот музей, так как полученных впечатлений оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить ее душу.
Домбровский Сергей
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