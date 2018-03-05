Дарья Мельникова порадовала поклонников фотографией в купальнике

Дарья Мельникова, которая отдыхает на острове Бали с мужем Артуром Смольяниновым и с маленьким сыном, порадовала своих поклонников новой фотографией в купальнике.

Сергей Денисов

Фотография получилась эффектной, но не менее эффектными получились сопроводительные подписи, которые переросли в пост. Актриса говорит о том, что сказочный остров лечит от разных фобий и депрессий. Актерская семья оказалась в туристической лагуне, но все же в другой цивилизации, где есть все: и грязные люди, и грязная одежда, и блохи, и ящерицы, и летучие мыши. Оказывается, в небольших дозах неприятие и одновременно присутствие всего этого добавляет адреналина.Рассуждение отдыхающей с Артуром Смольяниновым Дарьи Мельниковой вызвали много ответных постов и комментариев. Поклонники искренне радуются за нее и всю семью и желают хорошего отдыха и скорейшего возвращения домой.