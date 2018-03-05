«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | «Забыла одеться и вывалялась на публике»: Конфузы церемонии «Оскар-2018»

«Забыла одеться и вывалялась на публике»: Конфузы церемонии «Оскар-2018»

Сегодня, 14:46
Юбилейная девяностая церемония вручения премии «Оскар» запомнилась не только яркими нарядами и новыми обладателями, но также благодаря смешным и веселым моментам.

«Забыла одеться и вывалялась на публике»: Конфузы церемонии «Оскар-2018»

 

Непосредственно на красной дорожке певица Андра Дей позировала, полулежа, Энсел Элгорт решил повеселить папарацци своими прыжками. Режиссер Агнес Варда пришла в пижаме от Гуччи. В то же время Хелен на красной дорожке без тени смущения с присущей 72-летней актрисе непосредственностью выпила рюмочку текилы. Обитатели социальных сетей назвали это фото лучшим кадром церемонии. А вот один из представителей съемочной группы фильма Гильермо дель Торо «Форма воды» удивил своим появлением в маске человека-амфибии, при этом слегка напугав гостей «Оскара-2018».

Известная актриса Дженнифер Лоуренс своими занимательными выходками в вновь привлекла к себе внимание. Вначале на красной дорожке, 27-летняя звезда то ли станцевала лезгинку, то ли изобразила позу из фильма «Титаник». А затем решила сэкономить время и проложила путь, к своему месту шагая через ряды кресел в длинном почти до пят платье, причем держа в руках еще и бокал белым вином.

Киммел во время открытия церемонии пошутил про Трампа, упомянул о движении Me Too против домогательств. Помимо этого ведущий сказал, что статуэтка Оскар является воплощением идеального мужчины, так как он держит руки при себе, но мужчины так разочаровали женщин, что те теперь выбирают амфибий. Потом был парень, у которого смокинг с рукавами только до локтей? В социальных сетях под этим фото пошутили: «Если кто-то видел остальные мои рукава, пожалуйста, найдите меня после шоу!».

Перед тем как объявить победителя в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» Джимми Киммел, Галь Гадот, Люпита Нионго, Арми Хаммером и Марго Робби порадовали своим приходом зрителей в соседнем кинотеатре. При этом удивили зрителей не только этим, а и гигантскими хот-догами, шутками про вегетарианцев. Кроме этого была и прямая трансляция церемонии, звезды с экрана поблагодарили зрителей и отметили, что их награды получены благодаря тем.

Настоящим гвоздем премии можно назвать 72-летнюю Хелен Миррен, которая буквально взорвала соцсети, став настоящей изюминкой мероприятия. Вначале она представила ценный приз, скутер, от ведущего вечера Джимми Киммела за самую короткую речь в церемонии награждения. Еще одним забавным моментом с ее участием можно считать селфи актрисы с подругой - композитором Дайан Уоррен с демонстрацией средних пальцев и радостным смехом после этого.
Януш Серпнень
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