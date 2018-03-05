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| | Фанаты заподозрили Елену Летучую в беременности

Фанаты заподозрили Елену Летучую в беременности

Сегодня, 14:38
Пользователи Сети активно обсуждают фигуру Елены Летучей. Фанаты заподозрили, что экс-ведущая «Ревизорро» ожидает малыша после того, как она разместила очередное фото в своем Instagram-аккаунте. Некоторые считают, что звезда просто поправилась.

Фанаты заподозрили Елену Летучую в беременности

 

Менее суток назад в личном микроблоге экс-ведущей «Ревизорро» появился новый снимок. На нем Елена Летучая запечатлена в черном длинном платье. Облегающий наряд подчеркнул слегка округлившийся живот звезды, что не ускользнуло от внимания ее подписчиков. Пользователи стали гадать о характере изменений в фигуре ведущей. Некоторые обвинили Летучую в том, что она не следит за фигурой и посоветовали пересмотреть рацион питания и физические нагрузки.
 
Другие же встали на защиту звезды, предположив, что она ожидает ребенка. Хейтеры отметили, что даже в положении телеведущая могла бы следить за собой. Елена Летучая пока никак не отреагировала на заявления пользователей.

Виктория Озерова
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