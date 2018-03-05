Бузова продолжила флешмоб от группы НА-НА

Российская солистка Ольга Бузова осуществила концертный тур по России и пошла по стопам группы НА-НА. Исполнительница решила оставлять себе воспоминания из каждого города.

Певица отправилась на гастроли на Дальний Восток. Бузовой понравилась Камчатка, там ее запечатлели на камеру возле памятника с надписью: «Здесь начинается Россия». Певица посетила Дальний Восток с программой «Под звуки поцелуев». Бузова развлекала местную публику, выходя на сцену в нижнем белье. Зрители назвали солистку «вульгарной стриптизершей». В своем Instagram Бузова выразила любовь к Камчатке и поклонникам. Вокалистка готова и дальше радовать слушателей новыми композициями. В феврале на Камчатке выступала музыкальная группа НА-НА.

Домбровский Сергей

Коллектив, созданный 30 лет назад продюсером Бари Алибасовым, тоже сфотографировался у памятника с надписью «Здесь начинается Россия». Один из участников группы НА-НА Владимир Политов пожелал Бузовой удачного выступления на Дальнем Востоке и предложил ведущей продолжить их флешмоб, так как только артисты могут показать людям все красоты этого края.