Ани Лорак неудачно скопировала легендарный образ Анджелины Джоли

Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак неприятно удивила не только своих поклонников, но и модных критиков. Дело в том, что артистка решила повторить образ голливудской красавицы Анджелины Джоли, что не очень удачно получилось.

Ани Лорак появилась на фестивале «Жара» в России вместе со своим супругом Муратом. Счастливая пара позировала для фотографов, снимки которых облетели все популярные социальные сети. Однако поклонники стали критиковать украинскую красавицу за явно скопированный образ и платье с оголенной ногой у Анджелины Джоли, которая поразила всех на «Оскаре-2012».

Светлана Славянская

Многие посчитали, что у Лорак получилось по-скромному повторить платье Джоли, однако певица не смогла превзойти голливудскую актрису. Напомним, что после 84-й церемонии «Оскар» правая нога Энджи стала настоящей знаменитостью, которой было посвящено немало смешных мемов в Сети.