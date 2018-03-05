Навка показала медленный танец Дмитрия Пескова с дочкой

Известный российский политик Дмитрий Песков появился в объятиях дочери на видео во время медленного танца. Его супруга Татьяна Навка засняла действо на так называемом «празднике желтых цветов», который ежегодно устраивает Примадонна отечественной эстрады Аллы Пугачева.

Как известно, праздник придумала Пугачева и устраивает она его каждый год в первое воскресенье весны. Исполнительница собирает гостей, чтобы весело отметить наступление долгожданного тепла после продолжительной зимы. В качестве локации для празднования мероприятия в этом году был выбран караоке-клуб Филиппа Киркорова. В качестве гостей на вечеринке заметили Максима Галкина, Александра Буйнова, а также супружескую пару Дмитрия Пескова и Татьяну Навку. На представленом в Instagram ролике пресс-секретарь Владимира Путина держит на руках дочку Надю и исполняет вместе с ней медленный танец. Устав от развлечений, малышка засыпает у отца прямо на руках с улыбкой на лице.

Николай Офицеров

», - написала Навка в качестве комментария к своему умилительному ролику.