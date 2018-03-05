«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс Назван существенный недостаток нового флагмана Samsung Galaxy S9 Apple в 2018 году выпустит MacBook "для бедных" В Великобритании несколько тысяч домов остались без воды из-за морозов Навка показала медленный танец Дмитрия Пескова с дочкой Концерт Бориса Гребенщикова в Петербурге состоится в срок, несмотря на состояние певца Влюбленные неожиданно прославились из-за личинок в ягодицах Молодой муж Бабкиной выглядит практически ее сверстником
| | Навка показала медленный танец Дмитрия Пескова с дочкой

Навка показала медленный танец Дмитрия Пескова с дочкой

Сегодня, 14:10
Известный российский политик Дмитрий Песков появился в объятиях дочери на видео во время медленного танца. Его супруга Татьяна Навка засняла действо на так называемом «празднике желтых цветов», который ежегодно устраивает Примадонна отечественной эстрады Аллы Пугачева.

Навка показала медленный танец Дмитрия Пескова с дочкой

 

Как известно, праздник придумала Пугачева и устраивает она его каждый год в первое воскресенье весны. Исполнительница собирает гостей, чтобы весело отметить наступление долгожданного тепла после продолжительной зимы. В качестве локации для празднования мероприятия в этом году был выбран караоке-клуб Филиппа Киркорова. В качестве гостей на вечеринке заметили Максима Галкина, Александра Буйнова, а также супружескую пару Дмитрия Пескова и Татьяну Навку. На представленом в Instagram ролике пресс-секретарь Владимира Путина держит на руках дочку Надю и исполняет вместе с ней медленный танец. Устав от развлечений, малышка засыпает у отца прямо на руках с улыбкой на лице.

Навка показала медленный танец Дмитрия Пескова с дочкой

 

«Счастье это, когда папа держит тебя в своих крепких объятьях! Такие минуты не стираются из памяти никогда», - написала Навка в качестве комментария к своему умилительному ролику.
Николай Офицеров
Новости по теме
Алла Пугачева традиционно отметила
Алла Пугачева традиционно отметила "день желтых цветов" в караоке Киркорова

«День желтых цветов» прекрасно известный всем друзьям и близким Аллы Борисовны Пугачевой праздник. Примадонна придумала его еще в молодые годы и значит он,

Алла Пугачева традиционно отпраздновала первое воскресенье весны
Алла Пугачева традиционно отпраздновала первое воскресенье весны

Известная эстрадная певица Алла Пугачева традиционно отпраздновала первое воскресенье весны. Знаменитость называет это праздником желтых цветов, на который

Татьяна Навка рассказала о подарке Дмитрия Пескова на день рождения
Татьяна Навка рассказала о подарке Дмитрия Пескова на день рождения

Татьяна Навка, российская фигуристка, рассказала о подарке супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, на день рождения. По словам спортсменки,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости