Навка показала медленный танец Дмитрия Пескова с дочкой

Как известно, праздник придумала Пугачева и устраивает она его каждый год в первое воскресенье весны. Исполнительница собирает гостей, чтобы весело отметить наступление долгожданного тепла после продолжительной зимы. В качестве локации для празднования мероприятия в этом году был выбран караоке-клуб Филиппа Киркорова. В качестве гостей на вечеринке заметили Максима Галкина, Александра Буйнова, а также супружескую пару Дмитрия Пескова и Татьяну Навку. На представленом в Instagram ролике пресс-секретарь Владимира Путина держит на руках дочку Надю и исполняет вместе с ней медленный танец. Устав от развлечений, малышка засыпает у отца прямо на руках с улыбкой на лице.
«Счастье это, когда папа держит тебя в своих крепких объятьях! Такие минуты не стираются из памяти никогда», - написала Навка в качестве комментария к своему умилительному ролику.