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| | Дизайнер Маша Цигаль перенесла операцию по удалению опухоли

Дизайнер Маша Цигаль перенесла операцию по удалению опухоли

Сегодня, 14:12
Недавно у Маши Цигаль обнаружили доброкачественную опухоль. Дизайнер перенесла операцию по удалению образования и потеряла много крови.

Дизайнер Маша Цигаль перенесла операцию по удалению опухоли

 

Маша Цигаль старается вести здоровый образ жизни и постоянно активна. Несмотря на это, ей не удалось избежать проблем со здоровьем – недавно дизайнер оказалась на операционном столе для удаления доброкачественной опухоли. Перед тем как лечь под нож хирурга, Маша Цигаль посетила несколько светских мероприятий и участвовала в коммерческой телевизионной программе. Непосредственно после съемок дизайнер поехала в медицинское учреждение. Операция прошла успешно, но Маша все равно потеряла много крови. Несмотря на это, она быстро восстанавливается и уже собирается вернуться к своему активному образу жизни.

Напомним, что недавно поклонники заподозрили, что у Маши Цигаль анорексия, но она опровергла эти сведения.
Виктория Озерова
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