«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Авраам Руссо помирился со своей женой Морелой после попытки развода

Авраам Руссо помирился со своей женой Морелой после попытки развода

Сегодня, 14:06
Несмотря на недавнее желание начать бракоразводный процесс, сегодня утром Авраам Руссо опубликовал на своей страничке в социально сети показательное фото, где он счастливый изображен с такой же счастливой супругой.

Авраам Руссо помирился со своей женой Морелой после попытки развода

 

Еще несколько месяцев назад все бурно обсуждали конфликтную ситуацию в его семье и предстоящий развод. Сам певец в прямом эфире заявил на всю страну, что его брак рушится и никакие подпорки этому дому уже не помогут. Однако семейное фото, обрамленное сердечками, говорит о том, что супругам удалось помириться. Кроме того, в недавнем интервью Авраам Руссо ответственно заявил, что строить совместные отношения - это большой и тяжелый труд. Многие посетители настроены агрессивно, они полагают, что семейная пара всем морочит голову ради примитивного пиара. «Они подпитываются нашим сочувственным отношением», - убеждены комментаторы.

Однако Авраам Руссо с супругой пока никак не реагируют на подобные высказывания. Люди заняты своими семейными проблемами. Ведь кроме самих супругов, есть еще две дочери, которых нужно воспитать.
Сергей Денисов
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