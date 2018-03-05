Авраам Руссо помирился со своей женой Морелой после попытки развода

Несмотря на недавнее желание начать бракоразводный процесс, сегодня утром Авраам Руссо опубликовал на своей страничке в социально сети показательное фото, где он счастливый изображен с такой же счастливой супругой.

Сергей Денисов

Еще несколько месяцев назад все бурно обсуждали конфликтную ситуацию в его семье и предстоящий развод. Сам певец в прямом эфире заявил на всю страну, что его брак рушится и никакие подпорки этому дому уже не помогут. Однако семейное фото, обрамленное сердечками, говорит о том, что супругам удалось помириться. Кроме того, в недавнем интервью Авраам Руссо ответственно заявил, что строить совместные отношения - это большой и тяжелый труд. Многие посетители настроены агрессивно, они полагают, что семейная пара всем морочит голову ради примитивного пиара. «», - убеждены комментаторы.Однако Авраам Руссо с супругой пока никак не реагируют на подобные высказывания. Люди заняты своими семейными проблемами. Ведь кроме самих супругов, есть еще две дочери, которых нужно воспитать.