«Жалкий вид»: Дана Борисова возмутила фанатов вульгарным внешним видом

Известная отечественная телеведущая Дана Борисова, которая прошла реабилитацию от наркотической зависимости, снова стремится вернуться в профессию. Однако поклонники считают, что с таким вульгарным внешним видом девушке будет сложно попасть на телевидение.

Светлана Славянская

Дана Борисова обновила свой Instagram свежими фотографиями, которые буквально возмутили её фолловеров. Многие стали писать, что сальные волосы и проблемная кожа совершенно не красит девушку. Также многие обратили внимание на макияж Борисовой, который только подчеркнул все недостатки и усугубил существующую проблему.«Дана, ну смени макияж, очень вульгарно и неестественно», «Господи, что на голове вечно», «Красится, как девушка легкого поведения. Пора на уроки по макияжу», «Что с ней случилось? Наркотики до добра не доведут», «Дана, не крась так глаза черным, очень старит», «Ужасный мэйк. Зачем так старить себя?», «Ну это уже просто никуда не годится, особенно губы», - комментировали фанаты свежие снимки Борисовой.