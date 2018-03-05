«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | «Жалкий вид»: Дана Борисова возмутила фанатов вульгарным внешним видом

«Жалкий вид»: Дана Борисова возмутила фанатов вульгарным внешним видом

Сегодня, 13:37
Известная отечественная телеведущая Дана Борисова, которая прошла реабилитацию от наркотической зависимости, снова стремится вернуться в профессию. Однако поклонники считают, что с таким вульгарным внешним видом девушке будет сложно попасть на телевидение.

«Жалкий вид»: Дана Борисова возмутила фанатов вульгарным внешним видом

 

Дана Борисова обновила свой Instagram свежими фотографиями, которые буквально возмутили её фолловеров. Многие стали писать, что сальные волосы и проблемная кожа совершенно не красит девушку. Также многие обратили внимание на макияж Борисовой, который только подчеркнул все недостатки и усугубил существующую проблему.

«Дана, ну смени макияж, очень вульгарно и неестественно», «Господи, что на голове вечно», «Красится, как девушка легкого поведения. Пора на уроки по макияжу», «Что с ней случилось? Наркотики до добра не доведут», «Дана, не крась так глаза черным, очень старит», «Ужасный мэйк. Зачем так старить себя?», «Ну это уже просто никуда не годится, особенно губы», - комментировали фанаты свежие снимки Борисовой.
Светлана Славянская
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