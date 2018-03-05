«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Елизавета Боярская призывает помочь тяжело больной актрисе

Елизавета Боярская призывает помочь тяжело больной актрисе

Вчера, 21:40
Актриса Елизавета Боярская опубликовала в Instagram сообщение с просьбой помочь своей коллеге, которая страдает онкологическим заболеванием. Женщина лечилась во многих больницах России.

Елизавета Боярская призывает помочь тяжело больной актрисе

 

Татьяна Сайко прошла лучевую терапию и множество других процедур, но они не возымели положительного действия. Сейчас жизнь выпускницы театрального института имени Щукина висит на волоске. Елизавета Боярская обращается к небезразличным людям, имеющим финансовые средства для оказания помощи. После продолжительного лечения в российских клиниках Татьяна Сайко обратилась в больницу Израиля. Там врачи провели обследование и обещают излечить страдающую карциномой (злокачественным образованием) актрису. Для этого женщине необходимо пройти девять процедур, каждая из которых стоит 11 тысяч долларов США.

Елизавета Боярская призывает помочь тяжело больной актрисе

 

С помощью спонсоров Татьяне Сайко удалось получить деньги на три капельницы, остается еще шесть. Елизавета Боярская просит зажиточных граждан оказать помощь умирающей актрисе. Осталось собрать 66 тысяч долларов и жизнь выпускницы театрального института имени Щукина может быть спасена. Елизавета Боярская оставила на своей странице в Instagram контактную информацию, связавшись с ней можно получить дополнительные сведения.
Домбровский Сергей
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