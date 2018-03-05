Бесплатное метро и парковка: Звезды пользуются льготами для многодетных семей

СМИ выяснили, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса пользуется государственными льготами для многодетных семей. Стало известно, кто из знаменитостей рассчитывает только на себя, а кто предпочитает пользоваться бесплатной парковкой и субсидиями на ЖКХ.

Виктория Озерова

Российские селебрити рассказали, какие льготы от государства они используют. Актер, режиссер и отец четверых детей Андрей Мерзликин признался, что имеет карточку для бесплатного проезда в метро и для парковки. Режиссер не стыдится того, что использует эти «бонусы». Телеведущая и мать троих детей Юлия Барановская привыкла рассчитывать только на себя, поэтому помощь от государства использует минимально, с собой она носит только удостоверение многодетной матери. Певица Жасмин рассчитывает получить участок в 10 соток.Напомним, что, согласно российским законам, многодетным семьям положены льготы, среди которых субсидии на оплату ЖКХ и компенсации некоторых расходов.