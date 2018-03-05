«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | "Королеве все можно": Пугачеву в образе сравнили с 16-летней девушкой

"Королеве все можно": Пугачеву в образе сравнили с 16-летней девушкой

Сегодня, 13:21
В Instagram Пугачевой развернулись дискуссии из-за опубликованного ею ролика, в котором она выложила запись со своего очередного выступления. Пользователи были весьма удивлены преображением Аллы Борисовны - то, что она сильно похудела заметила вся страна, но, кажется прима не собирается останавливаться на достигнутом. Она регулярно демонстрирует общественности свою сильно похудевшую фигуру, и судя, по тому, как кокетливо она комментирует собственное преображение, Пугачева очень гордится результатом.

"Королеве все можно": Пугачеву в образе сравнили с 16-летней девушкой

 

На этот раз она разместила еще и снимок в продолжение видеоролика. И, если на записи она поет в легком платье с цветочным принтом, дополненным широким кожаным поясом, то на фото она уже позирует в том же платье, только оно распахнуто в нижней части, демонстрируя короткие черные шорты и ноги певицы. Подписчики затеяли спор относительно дозволенности подобного в возрасте Пугачевой.

Фанаты высказывали восхищение новым образом примы, восторгаясь тем результатом в похудении, которого она добилась, называли ее королевой, которой позволительно одевать все, что угодно, в любом возрасте. Они расхваливали фигуру Аллы Борисовны, сравнивая ее с 16-летней девочкой, оценили ее образ, как «весенний», и заметили, что уже и не надеются, что знаменитость раскроет секрет своего невероятного преображения. Критики же заявили, что как раз негласный «статус» королевы обязывает приму следить за тем, насколько прилично и уместно она одета, и насколько этот наряд совпадает с ее внешностью. Больше всего «досталось» ногам примадонны - пользователи требовали прикрывать их хотя бы до колен, как это и полагается даме в возрасте «под 70». Они возмущались худобой и даже кривизной ног Аллы Борисовны, назвали такой вид безобразием и, вообще, не поддержали мнение о том, что Пугачева невероятно похорошела, похудев. Внимательные хейтеры отметили, что, несмотря на похудение, талия примы выглядит ненамного уже, чем плечи, поэтому повод для гордости довольно спорный.

Примечательно, что фото и видео, выложенные Пугачевой, были сделаны на весеннем празднике «желтых цветов», который еще пол-века назад придумала сама примадонна, и с тех пор она отмечает его каждое воскресенье весны. На этот раз торжество происходило в клубе «Филармония», открытом в прошлом году Филиппом Киркоровым. По традиции в течение праздника Пугачевой преподносят желтые цветы, а она в конце вечера объявляет: «Весну разрешаю!»
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