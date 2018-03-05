«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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| | Netflix выпустила тизер финального сезона «Карточного домика» после каминг-аута Спейси

Netflix выпустила тизер финального сезона «Карточного домика» после каминг-аута Спейси

Сегодня, 12:48
Компания Netflix выпустила рекламный тизер к финальному сезону сериала «Карточный домик». В представленном видео отсутствует актер Кевин Спейси, который в предыдущих сезонах исполнял главную роль.

Netflix выпустила тизер финального сезона «Карточного домика» после каминг-аута Спейси

 

У Спейси возникли проблемы со всей группой на съемочной площадке. Сначала были громкие сексуальные скандалы – 15 человек обвинили его в домогательствах, затем добавились обвинения в расизме. Чернокожий охранник рассказал журналистам, что актер однажды не пожал ему руку. Ситуация настолько накалилась, что кинокомпания разорвала со Спейси контракт, понеся убытки на 39 миллионов долларов и еще неопределенную сумму из будущего сериала, на который тоже был заявлен «скандальный актер».

 
Продолжительность нового тизера всего 45 секунд. Зрители могут только догадываться, что в главной роли будет актриса Робин Райт.

Сергей Денисов
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