Netflix выпустила тизер финального сезона «Карточного домика» после каминг-аута Спейси

Компания Netflix выпустила рекламный тизер к финальному сезону сериала «Карточный домик». В представленном видео отсутствует актер Кевин Спейси, который в предыдущих сезонах исполнял главную роль.

Продолжительность нового тизера всего 45 секунд. Зрители могут только догадываться, что в главной роли будет актриса Робин Райт.

Сергей Денисов

У Спейси возникли проблемы со всей группой на съемочной площадке. Сначала были громкие сексуальные скандалы – 15 человек обвинили его в домогательствах, затем добавились обвинения в расизме. Чернокожий охранник рассказал журналистам, что актер однажды не пожал ему руку. Ситуация настолько накалилась, что кинокомпания разорвала со Спейси контракт, понеся убытки на 39 миллионов долларов и еще неопределенную сумму из будущего сериала, на который тоже был заявлен «скандальный актер».