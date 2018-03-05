Netflix выпустила тизер финального сезона «Карточного домика» после каминг-аута Спейси

У Спейси возникли проблемы со всей группой на съемочной площадке. Сначала были громкие сексуальные скандалы – 15 человек обвинили его в домогательствах, затем добавились обвинения в расизме. Чернокожий охранник рассказал журналистам, что актер однажды не пожал ему руку. Ситуация настолько накалилась, что кинокомпания разорвала со Спейси контракт, понеся убытки на 39 миллионов долларов и еще неопределенную сумму из будущего сериала, на который тоже был заявлен «скандальный актер».
Netflix выпустила тизер финального сезона «Карточного домика» после каминг-аута СпейсиСегодня, 12:48
Известный голливудский актёр Кевин Спейси будет отстранён от съёмок очередного сезона популярного телевизионного сериала под названием «Карточный домик». Такое
В последнем, шестом, сезоне сериала "Карточный домик" больше не будет сниматься Кевин Спейси, который исполняет роль главного героя. Актера отстранили от
Голливудского актера Кевина Спейси обвиняют в домогательствах. Об этом поведал Гарри Дрейфус, отпрыск актера Ричарда Дрейфуса, снимавшегося в киноленте