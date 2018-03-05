«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Неистовая страсть Иглесиаса к новорожденной дочери поразила поклонников

Неистовая страсть Иглесиаса к новорожденной дочери поразила поклонников

Сегодня, 12:44
Страстные поцелуи Энрике Иглесиаса новорожденной дочери Люси напугали фанатов и спровоцировали массу подозрений. Видеоролик популярный латиноамериканский певец обнародовал на своей странице в соцсети Instagram

Неистовая страсть Иглесиаса к новорожденной дочери поразила поклонников

 

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителям в декабре прошлого года, когда на свет появились очаровательные близнецы Люси и Николас, приведя в недоумение поклонников, которые даже не догадывались об интересном положении теннисистки.

 

Счастливый певец Энрике Иглесиас решил похвастаться своей дочерью, показав видеоролик с поцелуями, которые не доставляют Люси удовольствия, поскольку она совершено на смотрит на отца и выражение лица у нее очень недовольное.

Подписчики заподозрили патологическую любовь и порекомендовали звезде дозировать ее, не целовать так часто новорожденную, дабы не передать инфекцию, а также не травмировать нежную детскую кожу щетиной.
Пойда Анна
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