Неистовая страсть Иглесиаса к новорожденной дочери поразила поклонников

Страстные поцелуи Энрике Иглесиаса новорожденной дочери Люси напугали фанатов и спровоцировали массу подозрений. Видеоролик популярный латиноамериканский певец обнародовал на своей странице в соцсети Instagram

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителям в декабре прошлого года, когда на свет появились очаровательные близнецы Люси и Николас, приведя в недоумение поклонников, которые даже не догадывались об интересном положении теннисистки.

Пойда Анна

Счастливый певец Энрике Иглесиас решил похвастаться своей дочерью, показав видеоролик с поцелуями, которые не доставляют Люси удовольствия, поскольку она совершено на смотрит на отца и выражение лица у нее очень недовольное.Подписчики заподозрили патологическую любовь и порекомендовали звезде дозировать ее, не целовать так часто новорожденную, дабы не передать инфекцию, а также не травмировать нежную детскую кожу щетиной.