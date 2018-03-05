«Голое» платье: Аманда Сейфрид блистала на премии Independent Spirit Awards

На днях в США состоялась церемония награждения номинантов премии Independent Spirit Awards. Мероприятие посетила актриса Аманда Сейфрид, которая блистала на красной дорожке в «голом» платье.

Светлана Славянская

Звезда фильмов «Отверженные» и «Дорогой Джон» актриса Аманда Сейфрид порадовала своих поклонников прекрасным внешним видом на церемонии независимого кино Independent Spirit Awards. Девушка позволила надеть откровенное полупрозрачное платье, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру знаменитой блондинки.На церемонии Аманда стала одной из ведущих шоу, где объявляла победителя одной из номинаций. Напомним, что сама Сейфрид является обладательницей кинонаграды MTV за лучший испуг в фильме «Тело Дженнифер».