«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

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В ожидании чуда.

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| | Ангел Victoria`s Secret Шанель Иман вышла замуж за суперзвезду американского футбола

Ангел Victoria`s Secret Шанель Иман вышла замуж за суперзвезду американского футбола

Сегодня, 11:27
Супермодель ангел Victoria`s Secret Шанель Иман вышла замуж за звезду американского футбола, 25-летнего Стерлинга Шепарда. Познакомилась пара в прошлом году, а для предложения руки и сердца молодой человек выбрал особенную дату – 1 декабря. Именно в этот день Шанель праздновала день рождения.

Ангел Victoria`s Secret Шанель Иман вышла замуж за суперзвезду американского футбола

 

Свадьба проходила в кругу самых близких друзей. По данным американской прессы, на торжестве присутствовала коллега модели по подиуму Джордан Данн.

Стоит отметить, что предложение Шепард сделал в крайне романтической обстановке: на крыше высотки, в огнях ночного города.

Изначально знаменитости делал все, чтобы не афишировать собственные отношения, но позже, под прессингом журналистов сдались и во всем признались. Начали встречаться они в конце 2016 года, а уже в начале 2017-го их стали часто видеть вместе на светских мероприятиях, после чего и поняли, что у Шанель и Джордана роман.
Николай Офицеров
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