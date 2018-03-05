Ангел Victoria`s Secret Шанель Иман вышла замуж за суперзвезду американского футбола

Супермодель ангел Victoria`s Secret Шанель Иман вышла замуж за звезду американского футбола, 25-летнего Стерлинга Шепарда. Познакомилась пара в прошлом году, а для предложения руки и сердца молодой человек выбрал особенную дату – 1 декабря. Именно в этот день Шанель праздновала день рождения.

Николай Офицеров

Свадьба проходила в кругу самых близких друзей. По данным американской прессы, на торжестве присутствовала коллега модели по подиуму Джордан Данн.Стоит отметить, что предложение Шепард сделал в крайне романтической обстановке: на крыше высотки, в огнях ночного города.Изначально знаменитости делал все, чтобы не афишировать собственные отношения, но позже, под прессингом журналистов сдались и во всем признались. Начали встречаться они в конце 2016 года, а уже в начале 2017-го их стали часто видеть вместе на светских мероприятиях, после чего и поняли, что у Шанель и Джордана роман.