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| | 15-летний волжанин исполнил песню Высоцкого на шоу «Ты супер!» и растрогал жюри

15-летний волжанин исполнил песню Высоцкого на шоу «Ты супер!» и растрогал жюри

Вчера, 22:13
Виктор Борисов участник шоу «Ты супер!» спел песню известного барда Владимира Высоцкого под названием «Баллада о борьбе». Мальчик настолько искренно исполнил песню, что судьи утратили дар речи.

15-летний волжанин исполнил песню Высоцкого на шоу «Ты супер!» и растрогал жюри

 

Члены жюри были сильно удивлены таким взрослым исполнением песни 15-летним волжанином. Через несколько секунд после того, как молодой человек начал петь, Виктор Дробыш нажал зеленую кнопку, а дальше присоединились к артисту Юлиана Караулова и Игорь Крутой.

Судьи отметили, что юноше удалось передать настрой баллады Владимира Высоцкого и прочувствовать песню. Виктор Дробиш сказал, что для того, чтобы так сильно исполнить балладу нужно многое пережить. Жизнь мальчика из города Волжский Волгоградской области нельзя назвать легкой. Виктору было всего два года, когда родители забыли его зимой на улице. Мальчика удалось спасти случайным прохожим, которые обнаружили едва дышащего ребенка.

15-летний волжанин исполнил песню Высоцкого на шоу «Ты супер!» и растрогал жюри

 

Виктор долго лежал после произошедшего в больнице, потом его забрали к себе в семью добрые люди. О биологических родителях мальчик ничего не знает и не желает знать.
Татьяна Преображенская
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