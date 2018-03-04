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| | Знаменитый двойник Майкла Джексона впервые приехал в Россию с концертом

Знаменитый двойник Майкла Джексона впервые приехал в Россию с концертом

Вчера, 21:31
В Петербурге на новой сцене ЛДМ выступил знаменитый двойник короля поп-музыки Майкла Джексона Вильям Холл. Мероприятие организовали на таком высоком уровне, что публика просто пришла в восторг.

Знаменитый двойник Майкла Джексона впервые приехал в Россию с концертом

 

Концерт Вильяма Холла продумали до мелочей, дабы люди не могли отличить двойника от оригинала. После концерта присутствующие заявляли, что Майкл Джексон жив. Организаторы шоу сделали подсветку и прочие творческие нюансы точной копией делаемого ранее на сцене легендарным королем поп-музыки, прославившегося во всем мире. Вильям Холл научился выполнять все движения Майкла Джексона. Он с детства увлекался творчеством этого музыканта. Ранее общение со своим кумиром двойник звезды считал истинным счастьем.

Сейчас Вильям Холл свободно общается с родственниками умершего исполнителя. Близкие Майкла Джексона благодарят двойника за то, что он оставляет творчество великого музыканта в памяти людей. Если общество обсуждает певца, значит он жив. Композиции вокалиста навсегда остались в сердцах его поклонников. Вильям Холл и ему подобные делают бессмертными кумиров миллионов, постоянно напоминая фантам об ушедших в небытие звездах шоу-бизнеса.
Домбровский Сергей
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