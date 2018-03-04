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| | Лера Фрост поведала об изменах Алексея Чайчица Елизавете Триандафилиди

Лера Фрост поведала об изменах Алексея Чайчица Елизавете Триандафилиди

Вчера, 20:44
Экс-участница проекта «Дом-2» Лера Фрост поведала поклонникам о том, как модель Алексей Чайчиц изменяет Елизавете Триандафилиди. По словам девушки, парень выбирает себе богатых дамочек и развлекается с ними на полную катушку.

Лера Фрост поведала об изменах Алексея Чайчица Елизавете Триандафилиди

 

Однажды Лера Фрост, ее экс-приятель Захар Саленко и Алексей Чайчиц отдыхали вместе. Последний открыл свою записную книжку в смартфоне и восхвалялся тем, что среди его знакомых есть несколько очень зажиточных женщин, мечтающих провести с ним ночь. Дабы не быть голословным Чайчиц позвонил богатой англичанке, которая старше Елизаветы Триандафилиди вдвое, но ухаживает за собой и даст фору участнице шоу «Дом-2», поскольку выглядит привлекательнее.

Лера Фрост поведала об изменах Алексея Чайчица Елизавете Триандафилиди

 

По словам Леры Фрост, Чайчиц просто пользовался своей любовницей, но никогда не питал к ней теплых чувств. Парню выгодно создать пару, дабы остаться на телестройки, поэтому он встречался с Триандафилиди. Чайчиц с детства мечтал стать психологом, но поступив в институт понял свою ошибку. Молодой человек не захотел копаться в душах других людей, помогать им преодолевать кризисы и исправлять чужие ошибки. Чайчиц бросил вуз и занялся модельным бизнесом, внешность ему это позволяла.
Домбровский Сергей
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