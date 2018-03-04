«Она вам не родная?»: Фанаты засомневались в родстве Волочковой и ее дочери

Российская балерина, танцовщица и общественный деятель Анастасия Волочкова выложила в социальных сетях снимок, на котором она вместе с дочкой и подписала его «Чем-то мы с Аришей похожи». Этот пост вызвал шквал сравнительных оценок.

Януш Серпнень

Со слов подписчиков, красивее мамы и дочери нет ничего в мире, а глаза у них просто очаровательные. Но все же большинство отмечало сходство дочери и папы, а кому-то наоборот Волочкова и ее дочь были на одно лицо. Но были и те, кто Аришу считал копией дедушки и те, кто с одной стороны утверждал, что это дочь Волочковой, поэтому и похожа на нее. А с другой сомневались, интересуясь, быть может она ей не родная? Кому-то Ариша была похожа на Екатерину Шпицу, поклонница даже вначале подумала, что это Шпица с Волочковой на фото.Многие оценили красоту глаз у мамы и дочери и подчеркнули, что это может значить лишь одно, что и душа у них красивая. Кроме того, поклонники нахваливали Арину, говоря, что очень похожа и такая же красавица, как мама. Называли ее доброй и воспитанной девочкой, желали ей, чтобы такой и оставалась. Оценили поклонники и красивый цвет волос балерины и ее обалденный бомбер, а также указали на то, что Ариша взяла все самое лучшее от мамы и папы, и самое главное, что она добрый, отзывчивый и хорошо воспитанный ребёнок и такая же непоседа.Но не обошлось, как всегда и без критики: «Девочка красотка, а мать распутница, глаза у детки всегда грустные ей стыдно за мамашку. Вообще непохожи. Носы разные. Губы разные. Только цвет глаз общий. Не вижу сходства, к тому же девочка странная очень, не женственная, не учит мама следить за собой, за своей внешностью, я не говорю уже о тоннах косметики, ну хотя бы с вечно засаленным хвостом и в кроссовках не ходит все время».В ответ критикам прозвучало: «О чем вы говорите, о какой женственности, это же подросток, которому 12-13 лет. Уже не знаете до чего докопаться, сейчас она целыми днями дома не сидит, как некоторые. То у нее занятия, то спорт и т. д., а активный образ жизни это очень хорошо, и лучше, чем когда ребенок просто сидит дома. В то же время вы сами все такие ухоженные и красивые за закрытыми профилями. К тому же последнее дело свой негатив выплескивать на ребенка. Сколько же в нашей стране мерзости и гнили вокруг, жить даже страшно».