Савичева обратилась к поклонникам с проникновенной речью

Известная российская исполнительница Юлия Савичева сегодня очень проникновенно обратилась к своим фолловерам. Знаменитость опубликовала в социальной сети совместное с поклонниками фото, которое она подписала искренними словами.

Татьяна Преображенская

Звезда написала, что она всегда будет рядом со своими слушателями, где бы они ни были, всегда готова помочь и поддержать. Юлия Савичева также добавила, что играть для людей – судьба артиста и музыканта.Почитатели таланта Савичевой оценили искреннее обращение артистки и оставили множество теплых комментариев в соцсети. Стоит отметить, что Юлия всегда отвечает на сообщения поклонников, а во время выступлений певицы зал очень часто поет с ней вместе. На концертах Юлии Савичевой поклонникам всегда тепло и уютно – в этом большая заслуга самой исполнительницы.