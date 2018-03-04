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| | Савичева обратилась к поклонникам с проникновенной речью

Савичева обратилась к поклонникам с проникновенной речью

Вчера, 20:18
Известная российская исполнительница Юлия Савичева сегодня очень проникновенно обратилась к своим фолловерам. Знаменитость опубликовала в социальной сети совместное с поклонниками фото, которое она подписала искренними словами.

Савичева обратилась к поклонникам с проникновенной речью

 

Звезда написала, что она всегда будет рядом со своими слушателями, где бы они ни были, всегда готова помочь и поддержать. Юлия Савичева также добавила, что играть для людей – судьба артиста и музыканта.

Почитатели таланта Савичевой оценили искреннее обращение артистки и оставили множество теплых комментариев в соцсети. Стоит отметить, что Юлия всегда отвечает на сообщения поклонников, а во время выступлений певицы зал очень часто поет с ней вместе. На концертах Юлии Савичевой поклонникам всегда тепло и уютно – в этом большая заслуга самой исполнительницы.
Татьяна Преображенская
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