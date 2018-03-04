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| | Четырехлетняя дочь Тимати нашла себе жениха

Четырехлетняя дочь Тимати нашла себе жениха

Вчера, 20:13
Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юмусова сообщила о том, что ее внучка Алиса нашла себе жениха. Мальчик проявляет интерес к девочке, дарит ей цветы и старается проводить с ней больше времени.

Четырехлетняя дочь Тимати нашла себе жениха

 

В дошкольном воспитательном заведении одна из матерей заявила, что между детьми не должны возникать чувства. Юмусова не согласна с такой точкой зрения. По мнению мамы Тимати, малыши тоже могут проявлять интерес к противоположному полу. В этом нет ничего странного и предосудительного. С самого юного возраста ребенок способен испытывать всю гамму чувств, доступных взрослому. Просто дети не в состоянии выразить свое отношение к событиям или людям словами, но они всё понимают.

Дочь Тимати родилась в 2014 году. Алиса стала первым ребенком музыканта. Матерью девочки является Алена Шишкова. Отношения между этой женщиной и Тимати не сложились. Воспитанием Алисы занимается Симона Юмусова. У девочки сложный характер, она иногда ссорится с отцом и ее трудно переубедить, если малышка сделала вывод по тому или иному поводу.
Домбровский Сергей
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