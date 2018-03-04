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| | «Пора делать подтяжку»: Бритни Спирс раскритиковали за постаревшее лицо

«Пора делать подтяжку»: Бритни Спирс раскритиковали за постаревшее лицо

Вчера, 19:53
Поклонники Бритни Спирс стали замечать, что певица в последнее время сильно сдает позиции, и в погоне за молодостью зарабатывает себе новые морщины. Об этом свидетельствует снимок артистки, опубликованный в Instagram.

«Пора делать подтяжку»: Бритни Спирс раскритиковали за постаревшее лицо

 

36-летняя принцесса поп-музыки Бритни Спирс за последние годы смогла реабилитироваться и наладить личную жизнь. Артистка нашла себе достойного молодого человека, воспитывает двоих сыновей, гастролирует, записывает новые песни и занимается своей фигурой. Однако поклонники утверждают, что на лице блондинки повелось очень много морщин, которые и портят внешний вид певицы.

В комментариях фолловеры отметили, что Спирс стоит обратиться за помощью к пластическому хирургу или опытному косметологу, чтобы устранить проблему с заметно постаревшим лицом. Бритни Спирс является одной из немногих звезд, которую критикуют не за наличие ботокса, а за его отсутствие.
Светлана Славянская
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