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| | Дана Борисова обозвала бывшего мужа «мстительным и мелочным человеком»

Дана Борисова обозвала бывшего мужа «мстительным и мелочным человеком»

Вчера, 19:54
Дана Борисова разгневалась, и назвала своего бывшего супруга в социальной сети «мстительным и мелочным человеком». Канал открытой агрессии телеведущей стал работать тогда, когда ее экс-муж Максим Аксенов запретил ей увидеться с дочерью Полиной, объяснив бывшей благоверной, что судебный лимит ежемесячных посещений давно исчерпан.

Дана Борисова обозвала бывшего мужа «мстительным и мелочным человеком»

 


Дана Борисова залезла в свою страничку в сеть, но не стала привычно выкладывать свои фото, а внезапно начала философствовать. Оказывается не нужно разочаровываться людях, которые делают тебе гадости, напротив, им нужно сказать спасибо. Главное нужно научиться их распознавать с самого начала, поскольку потом бывает трудно разочаровываться, особенно когда любимый отстраняется и уходит в самую сложную минуту.

Посетители, непривычные к таким длинным сентенциям затаили дыхание. Они не привыкли к длинным тирадам теледивы и замолчали. Только несколько самых ироничных комментаторов, сказали почти одно и то же. Сублимировать можно в такой фразе: женщина должна время от времени говорить с самой собой потому, что приятно говорить с умным человеком.
Сергей Денисов
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