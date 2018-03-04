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| | Дочь Киркорова бросила гимнастику и занялась фигурным катанием

Дочь Киркорова бросила гимнастику и занялась фигурным катанием

Вчера, 19:38
Дочь российского певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория ранее увлекалась художественной гимнастикой, но теперь ее пристрастия изменились. Солист отдал девочку в знаменитую школу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Дочь Киркорова бросила гимнастику и занялась фигурным катанием

 

Прежде Алла-Виктория тренировалась под наставничеством одного из лучших экспертов в художественной гимнастике Ирины Винер. Специалист видел в девочке отличный потенциал, о чем не забывал говорить Филиппу Киркорову. Изменение пристрастий Аллы-Виктории произошло из-за выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Южной Корее. Наследнице короля отечественной поп-музыки понравилось катание спортсменок. Алла-Виктория полюбила лед, она тренируется с сыном известного спортсмена Евгения Плющенко Александром.

Дочь Киркорова бросила гимнастику и занялась фигурным катанием

 

Наставники пророчат мальчику великое будущее. Саша прекрасно катается на льду, у него есть все шансы превзойти достижения своего отца. Киркорову нравится увлечение дочери. Вокалист прилагает максимальные усилия, чтобы ребенок реализовал свои умения.
Домбровский Сергей
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