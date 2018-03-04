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| | Вдовец сестры Григорьева-Апполонова из «Иванушек International» показал новую подругу

Вдовец сестры Григорьева-Апполонова из «Иванушек International» показал новую подругу

Вчера, 19:32
Летом прошлого года ушла из жизни сестра участника группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова. Муж покойной в своем Instagram отдыхает в компании новой подруги.

Вдовец сестры Григорьева-Апполонова из «Иванушек International» показал новую подругу

 

В своем Instagram-профиле Андрей Бурлуцкий, муж покойной сестры участника музыкального коллектива «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, отдыхает в компании блондинки. С момента смерти его супруги не прошло еще одного года – 52-летняя избранница скончалась в июле 2017 года из-за прогрессировавших проблем с дыханием.

Вдовец в настоящее время хорошо проводит время с привлекательной подругой на горно-лыжном курорте в Сочи. К одной из публикаций Бурлуцкий написал, что сейчас они с его спутницей «на вершине жизни», и благодарить за это, по его словам, нужно спорт. При этом, мужчина отказывается признавать, что женщиной на его фото они больше чем друзья.

Андрей Бурлуцкий в одном из своих постов рассказал, что сейчас все его внимание и любовь направлены только на него самого. Вдовец подчеркнул, что ему нравится жить для себя без чьих-либо советов.
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