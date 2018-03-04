Молодой муж Бабкиной выглядит практически ее сверстником

Российская Народная артистка и эстрадная певица 67-летняя Надежда Бабкина опубликовала в Instagram новые фотографии, на которых она запечатлена со своим мужем Евгением Гором. Мужчина в свои 37 лет выглядит практически сверстником Бабкиной.

Влюбленные посетили юбилей Вячеслава Зайцева. На фото Бабкина и ее молодой муж выглядят полностью удовлетворенными своей жизнью. Подписчики активно комментируют данную публикацию. По мнению пользователей, Евгений Гор выглядит на 50 лет. Юзеры обвиняют в этом Надежду Бабкину, поскольку близкие люди начинают походить друг на друга. Солистка живет с Гором 13 лет. Их брак называют «гостевым», так как мужчина приходит к певице на три дня в неделю, а остальное время занимается собственными делами.

Домбровский Сергей

По мнению Бабкиной, секретом хороших отношений между супругами является отсутствие претензий и ревности, полная свобода действий и творчество. Вокалистка познакомилась с молодым мужем на одном из музыкальных конкурсов. Евгений Гор выступал на сцене, а Бабкина находилась в жюри. Более дюжины лет возлюбленные живут вместе, не жалуются на проблемы и недопонимание.