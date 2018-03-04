Бывшая девушка Тимати Алёна Шишкова начала бороться с анорексией

Знаменитая российская модель Алёна Шишкова за последнее время немного набрала вес, о чем свидетельствуют её последние снимки в Сети. Поклонники в комментариях стали утверждать, что модель начала активно бороться с анорексией.

Известную блондинку Алёну Шишкову неоднократно фанаты критиковали за чрезмерную худобу и нездоровый внешний вид. Многие даже заявили, что Алёне необходимо проходить специализированное лечении, так как её вес достиг критических показателей. При этом сама манекенщица прокомментировать свой вес всегда отказывалась.

Светлана Славянская

Однако теперь по новым фотографиям поклонники заметили, что Шишкова стали значительно лучше выглядеть. Многие отметили, что у Алёны больше нет прежней болезненной худобы и девушка идет в правильном направлении.