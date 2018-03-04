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| | Стриптиз на сцене: Ольга Бузова появилась на публике в трусах с полуголыми ягодицами

Стриптиз на сцене: Ольга Бузова появилась на публике в трусах с полуголыми ягодицами

Сегодня, 18:00
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова снова шокировала своих поклонников, и на этот раз своим полуголым внешним видом на сцене. Многие осудили знаменитость за демонстрацию ягодиц в трусах на концерте, где присутствуют дети.

Стриптиз на сцене: Ольга Бузова появилась на публике в трусах с полуголыми ягодицами

 

Ольга Бузова в своем Instagram разместила короткое видео со своего последнего концерта. На сцену девушка вышла в темном боди, под который забыла надеть юбку или штаны. Полуголые ягодицы Бузовой смогла оценить не только мужская часть зрителей, но и видели дети, для которых Ольга является примером для подражания.

Стриптиз на сцене: Ольга Бузова появилась на публике в трусах с полуголыми ягодицами

 

«Больше одеть нечего, кроме купальника», «Совсем разделась уже», «Уже б разделась полностью, чего заморачиваться», «Что за мода выступать в купальниках?», «Какой позор! Настоящая музыка из-за таких как Бузова превратилась в реальное дно», «Что за моду взяли в трусах выступать? Раньше голосом брали, а теперь стриптизом на сцене», - комментировали выступление Бузовой пользователи Сети.
Светлана Славянская
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