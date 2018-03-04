«Рассекретили»: Фанаты узнали правду о «клоне» Полины Гагариной

Российская певица Полина Гагарина удивляет своей работоспособностью, ее поклонники не прекращают удивляться, когда же композитор, актриса и модель все успевает. Да еще помимо основной работы тридцатилетняя женщина всегда находит время, чтобы порадовать своих пять миллионов подписчиков свежим интересным снимком.

Януш Серпнень

Вот и очередной пост певицы вызвал массу восторга у поклонников, которые ответили тридцатью тысячами лайков и тремя сотнями комментариев. Полина сообщила почитателям, что у нее ни дня не проходит без съемки, так как сейчас готовятся новые снимки для обложки нового сингла. В завершении поста Гагарина поинтересовалась, ждут ли новинку.В ответ прозвучало, что, безусловно, все нетерпением этого ждут, утверждая, что у певицы каждая песня – бомба. Композитора благодарили за ее творчество и хвалили ее голос. Модель называли нереально красивой, правда немного грустной или уставшей, обращая внимание на ее прелестные реснички. Подписчики подтвердили, что им уже очень хочется чего-то новенького от Гагариной. Кто-то выразил надежду, что это «камень на сердце», которого все ждут с нетерпением.Нетерпеливых фанатов интересовало, в каких же числах и какого месяца появится новинка, просили хотя бы намекнуть об этом, их также интересовало, будет песня печальной или, скорее всего, воодушевляющей и позитивной. Просили намекнуть им. «Меня уже разрывает от интереса. Новенькая песня! С нетерпением ждём! Обожаю, Ваше творчество и всегда с нетерпением жду новых синглов! Только промелькнула сегодня мысль, что хочется нового хита, да так, чтоб разорвал всех и взорвал чарты», - утверждали поклонники.Были и советы Полине отдохнуть хоть когда-нибудь, и пожелания творческих успехов и только взлетов. Кто-то даже заподозрил существование «клона», так как одному человеку нереально все успеть: «Секретные съёмки в Португалии, съёмки фильма, запись новой песни и съёмки обложки. При этом всем Вы еще и успеваете давать концерты! Скажите, как Вы все успеваете? Вас как будто сразу несколько! Мы Вас раскусили, Полина Сергеевна. У Вас есть клон. Да, тот самый с чудесной челкой. А песню очень ждём!», - подвел итог один из поклонников.