«В этом цирке не участвую»: Кожевникова объяснила, почему не поддержит Собчак на выборах

Известная российская актриса и бывший депутат Мария Кожевникова обратилась к своим подписчикам в Сети с помощью огромного поста. Знаменитость затронула тему политики и шоу-бизнеса, и пояснила, по какой конкретно причине не поддерживает кандидата в президенты Ксению Собчак. По словам Марии, цитирующей пословицу «Что посеешь, то и пожнешь», телеведущая сама виновата в происходящем.

Анна Лисичкина

Кожевникова подчеркнула, что пересекалась с Ксенией несколько лет назад и знает о «подвигах» теперь уже политического деятеля. Еще некоторое время назад Собчак сама рьяно критиковала Марию и ее деятельность, оскорбляла, а также демонстрировала свой «внутренний мир», вследствие чего в СМИ появилось множество компрометирующих сведений, и далеко не в пользу телеведущей. Однако, по словам актрисы, это далеко не главная причина, по которой Ксению на выборах она не поддержит.По словам Кожевниковой, в СМИ несколько переврали ее слова, и не поддерживает она вовсе не артистов, которые рвутся к власти. Мария подчеркнула, что она против пиара и скандалов в прямом эфире, что происходило накануне между политиками. Актриса считает, что для достижения целей необходимо делать что-то полезное, а не материться и поливать друг друга водой при зрителях. Более того, как отметила знаменитость, об импульсивности Жириновского известно уже давно, и не вывести из себя такого оппонента достаточно сложно, чем могла и воспользоваться Собчак на дебатах, перевернув данный скандал в свою пользу.В комментариях к публикации подписчики Марии Кожевниковой в большей мере поддержали своего кумира, а также отметили, что действительно почувствовали «запах» пиара в поведении телеведущей и одновременно кандидата в президенты. По словам некоторых фанатов артистки, флешмоб в поддержку женщины-депутата, а также акценты на улучшении жизни, действительно могли пойти на пользу Собчак, тем не менее, прошлое звезды телеэкранов все помнят, и стать президентом такой кандидат не сможет.В заключение, Мария Кожевникова вспомнила, что будучи депутатом пыталась вносить свои предложения по увеличению пособий для матерей, а также другие моменты, но они остались незамеченными. Актриса посоветовала каждому отдельному россиянину написать у себя на странице о том, что можно было бы сделать для улучшения жизни в России, чем конкретный человек недоволен и какими методами этого можно было бы добиться, и тогда результат, возможно, несколько приблизится к ожидаемому.