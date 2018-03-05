Курбан Омаров рассказал о неверности Бородиной

Курбан Омаров обнародовал в своем аккаунте свадебный снимок, на котором он с женой выглядят невероятно счастливыми и влюбленными, присовокупив к нему трек «Stand By Me», исполненный Shuja и JazzyFunk. Предприниматель также рассказал, что эта песня заставляет его вспоминать прошлое, когда у него с ведущей только завязались романтические отношения и он включил ей «Stand By Me». Через год они сочетались браком и даже станцевали свадебный танец под песню, которую считают символом своей любви.
Однако журналисты сопоставили даты и выяснили, что на момент общения с Курбаном Ксения все еще встречалась Михаилом Терехиным и судя по всему изменяла избраннику.