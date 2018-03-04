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| | «Игра престолов»: Девушка Кита Харингтона проговорилась о финале сериала

«Игра престолов»: Девушка Кита Харингтона проговорилась о финале сериала

Сегодня, 17:13
Шотландская актриса Роуз Лесли, которая является теперешней девушкой звезды «Игры престолов» Кита Харингтона, проговорилась журналистам о финальном сезоне сериала.

«Игра престолов»: Девушка Кита Харингтона проговорилась о финале сериала

 

31-летняя Роуз Лесли совместно проживает с Китом Харингтоном, который исполнил роль Джона Сноу. При этом сама актриса также засветилась в «Игре престолов» и сыграла роль «одичалой» Игритт, которую полюбил король Севера. Актриса рассказала, что должна была принять крайние меры, чтобы убедиться, что ее жених Кит Харингтон не испортит шоу HBO. Именно поэтому Лесли отказалась знать о спойлерах финального сезона.

«Я просила Кита читать сценарий в другой комнате и не показывать мне своё волнение после того, как он прочитал эпизод. Просто потому, что я не хочу ничего читать в его глазах. У нас не будет глазного контакта в течение долгого времени, так как финал не должен узнать никто», - заявила Роуз Лесли корреспондентам издания Entertainment Weekly.
Светлана Славянская
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