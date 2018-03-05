Экс-возлюбленная Александра Гобозова обвиняет его в алкоголизме

Участница «Дома-2» Ивана Дилова сообщила, что Александр Гобозов страдает от алкогольной зависимости. Сейчас участник телепроекта пытается строить отношения на Сейшелах.

Участница телепроекта «Дом-2» Ивана Дилова рассказала о том, что ее бывший молодой человек Александр Гобозов страдает от алкогольной зависимости. Сам участник шоу в настоящее время настроен на построение отношений с девушками на Сейшелах, но Дилова советует ему сначала попытаться побороть пагубную привычку.Участница проекта сообщала, что Гобозов только за две недели до возвращения на «Дом-2» попытался бросить пить. Но потом привычка вернулась, что неоднократно провоцировало ссоры в паре.Как сообщал Гобозов во время отношений с Диловой, он готов был жениться на ней, но отношения пары не выдержали возникших сложностей. Инициатором расставания была Ивана по причине излишней любвеобильности ее парня. Дело в том, что после конфликта на лобном месте, Гобозова отправили на Сейшелы, где молодой человек оказывал знаки внимания разным участницам «Дома-2», что и стало концом отношений с Диловой.