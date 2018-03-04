"Без силикона": Ксения Бородина похвасталась спортивной фигурой

Ксения Бородина продолжает пропагандировать среди своих подписчиков здоровый образ жизни. Последний пост телеведущая посвятила спорту, представ перед подписчиками в тренировочной форме, которая подчеркнула идеальную форму знаменитости. «Воскресенье. Нет не слышали», - подписала фото Ксения Бородина. Многие поклонники телеведущей отметили ее непревзойденную форму, которая кажется вполне естественной. «Какая стройняшка Ксюша и губы красивее», «Не силиконовая грудь. То вид, при таком весе, был бы печальный!», «Ксюша, вы итак отлично выглядите, куда ещё худеть», - ответили подписчики Бородиной в комментариях под постом.

Дыль Лилия

Нашлись и те, кто начали апеллировать к ее статусу замужней женщины, которая, по мнению критиков, не должна публично демонстрировать свое тело. Один из подписчиков телеведущий иронично поинтересовался, где делся пупок Бородиной. «Ляжки нужно накачать. А то не сексуально», - прокомментировала снимок подписчица телеведущей. Ранее Бородина привлекла внимание общественности своим отношением к здоровому питанию. «Как же это круто, когда есть возможность правильно питаться, когда еда вкусная и полезная, самая главное, эту еду можно кушать и наслаждаться ею», - написала своей аудитории в сети Бородина. И пусть многие отметили тенденцию рекламы в посте телеведущей, ее поклонники в очередной раз восхитились образом жизни своего кумира. «Она и сама это не есть. Просто продаёт рекламу от этой компании. Ведь можно догадаться», «А сколько упаковок, ужас. Надо бы этой компании и об окружающей среде подумать», «Простыми словами говоря, ах… вообще с ценами. Как будто там молоко единорога продают. Любой адекватный человек не будет за такие суммы простую еду покупать. Позажирались совсем», - ответили критики Бородиной.Ранее Ксению Бородину раскритиковали за то, что она привлекает к своей рекламной деятельности дочь. Антифанаты телеведущей отметили, что она эксплуатирует свой образ матери для того, чтобы зарабатывать деньги на пиаре товаров, которые являются некачественными для детей. Предметом жарких дискуссий оказались резиновые сапоги, эксплуатация которых, по убеждению подписчиков Бородиной, губительно сказываются на здоровье маленьких пользователей.