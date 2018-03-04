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У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман

Сегодня, 16:43
Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская снова попала под прицел бульварных СМИ. Оказывается, у нее был мимолетный роман со знаменитым пианистом Олегом Полянским, который сейчас живет в Германии. Об этом сам Полянский честно рассказал журналистам.

У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман

 

По следам откровенного интервью, один из популярных российских телеканалов провел свое расследование приключений «заблудшей в Москве пианистки». На экране все могли услышать историю о том, как молодая девушка «цеплялась» за шанс остаться в столице, быть независимой и обеспеченной женщиной.

Она прошла путь от простой домработницы в музыкальной семье Коганов до обладательницы имущества популярного актера. История получилась жесткая и неприглядная, зато правдивая и заставляющая задуматься о ротации творческих элит русской столицы.
Сергей Денисов
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