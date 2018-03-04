У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман

Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская снова попала под прицел бульварных СМИ. Оказывается, у нее был мимолетный роман со знаменитым пианистом Олегом Полянским, который сейчас живет в Германии. Об этом сам Полянский честно рассказал журналистам.

Сергей Денисов

По следам откровенного интервью, один из популярных российских телеканалов провел свое расследование приключений «заблудшей в Москве пианистки». На экране все могли услышать историю о том, как молодая девушка «цеплялась» за шанс остаться в столице, быть независимой и обеспеченной женщиной.Она прошла путь от простой домработницы в музыкальной семье Коганов до обладательницы имущества популярного актера. История получилась жесткая и неприглядная, зато правдивая и заставляющая задуматься о ротации творческих элит русской столицы.