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| | Аркадий Укупник признался, почему бросил жену

Аркадий Укупник признался, почему бросил жену

Сегодня, 16:38
Российский композитор и исполнитель Аркадий Укупник ответил в интервью на вопрос о том, почему он решил уйти от своей жены к другой женщине. Как сообщил артист, отношения с новой избранницей он завел до развода с законной супругой.

Аркадий Укупник признался, почему бросил жену

 

Второй брак российского музыканта и певца Аркадия Укупника распался из-за того, что артист встретил другую женщину и полюбил ее. Укупник не скрывал от своей избранницы, что все еще женат, но чувства были сильнее формальностей в документах.

В новом браке музыкант уже в течение 20 лет, за этот период в их паре появилась дочь, которой супруги уделяют все свободное время. Супруга артиста призналась, что завести ребенка они пытались в течение 10 лет, но только 2011 году попытки увенчались успехом. 65-летний музыкант рассказал, что давно мечтает о рождении еще одного ребенка, но данное решение они предоставили судьбе.

Аркадий Укупник рассказал, что жизнь артиста трудна именно в моральном плане. Из-за этого, несмотря на то, что его маленькая дочь уже проявляет хорошие творческие способности, он не хотел бы, чтобы ее жизнь была связана со сценой.
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