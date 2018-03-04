«Не забывайте Борю Моисеева»: Лолита в день рождения больного артиста пристыдила фанатов за равнодушие

Известная российская исполнительница Лолита Милявская обратилась на своей странице в Сети к подписчиком, которым рассказала о своих переживаниях. Пост связан с популярным в свое время артистом Борисом Моисеевым, у которого сегодня 64-й день рождения, но помнят об этом немногие.

Анна Лисичкина

Лолита сообщила, что искренне сожалеет о своих поступках, ведь своего больного друга она вспоминает не часто. По словам знаменитости, когда в жизни у близких происходит нечто плохое, все торопятся прийти на помощь, а затем снова возвращаются к своим делам или погружаются в работу. По ее мнению, так произошло и в случае Моисеева, ведь после того, как эпатажный исполнитель и танцор пропал с экранов, его мало кто вспоминает, а о состоянии здоровья звезды практически никто не переживает.В своей публикации Лолита также отметила, что есть возможность написать хоть пару строчек Борису Моисееву в его ленте, и страницу для посланий певица также указала. Артистка убеждена, что всем поклонникам творчества исполнителя, а также тем, кто его любит и уважает, нужно быть немного отзывчивее. В комментариях подписчики принялись поддерживать Лолиту, и сообщили, что уже прислушались к ее обращению и поздравили кумира. Тем не менее, многие стали задаваться вопросом, что же произошло с Борисом, и куда он на самом деле пропал.Из открытых источников известно, что несколько лет назад Боря Моисеев перенес инсульт, и после этого на некоторое время ушел со сцены, пытаясь восстановить здоровье. Однако этого не произошло, состояние больного начало только ухудшаться, артист теперь имеет некоторые проблемы с речью и его лицо частично парализовано. Известно также, что Борис не сдается и хватается за жизнь, и даже пошел работать билетным кассиром на концертах Надежды Бабкиной. Поклонники узнавали звезду, но он без смущений выполнял свои новые, пусть и непривычные обязанности.СМИ также сообщали, что Моисеев был замечен несколько раз во время прогулок и катания на велосипеде. Исполнитель в данный момент изредка появляется на телевидении, и не так давно его родственники давали откровенное интервью об отношениях с Борисом. По признанию невестки артиста, проживающей в Германии, он забросил могилу матери, но женщина приглашает родственника в гости и всегда готова прийти на помощь, однако Моисееву необходимо сделать ремонт в квартире, в которой он мог бы жить после приезда в чужую страну.