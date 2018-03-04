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| | Анастасия Волочкова подурачилась на зажигательной вечеринке в сексуальных чулках

Анастасия Волочкова подурачилась на зажигательной вечеринке в сексуальных чулках

Сегодня, 15:22
Накануне прима российского балета Анастасия Волочкова посетила открытие нового московского ресторана с бразильской кухней Braziliana. О проведенном времени у нее остались самые приятные впечатления, а чтобы фанаты не сомневались в этом, Настя опубликовала на своем аккаунте в Instagram видео с феерическими танцами, главной звездой которых была она сама.

Анастасия Волочкова подурачилась на зажигательной вечеринке в сексуальных чулках

 

Балерина надеялась поразить юзеров сексапильным ультракоротким красным платьем и черными чулками, однако подписчикам Насти угодить очень трудно. Пристально вглядываясь в видеокадры, они отметили и «беременный» животик Насти, что сразу же породило вопросы на эту тему - не ожидает ли она ребенка. А другие ответили, что диве уже не 20 лет и нужно забыть о платьях «в облипку» - возраст свое берет, несмотря на усилия тренеров и косметологов

Анастасия Волочкова подурачилась на зажигательной вечеринке в сексуальных чулках

 

Другим показалось, что для балерины Волочкова очень плохо танцует. Движения знаменитости они назвали неестественными и скованными. «Дерево зашевелилось! И это балерина – ужас!», - охали и ахали подписчики на все лады. Кто-то неодобрительно высказался о выступающих из-под наряда чулках.

Однако на сторону танцовщицы встали ее верные фанаты. Движения Насти они назвали грациозными, ее наряд умопомрачительным, а тот факт, что из-под платья видны чулки, они сочли последним писком моды.

Почти девять тысяч поклонников одобрили видео. Они призвали Настю оставаться такой же непосредственной, а хейтеров посоветовали «забанить».
Дарья Светозарова
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