Иванка Трамп удивила нелепым чёрно-белым платьем

Дочь главы США Иванка Трамп показала фото в новом наряде. Поклонники назвали его слишком нелепым, как для такой элегантной дамы, как сообщает «Версия.Инфо».

Иванка Трамп всегда одевается грациозно и красиво, показывает нежность и женскую силу в своих нарядах. Девушка неоднократно подчёркивала, что разбирается в изысканных образах. Однако новый наряд заставил поклонников в этом засомневаться. Иванка Трамп надела платье, в котором была трёхъярусная юбка, напоминающая одежду для детского утренника. Она мило улыбалась на фотографии, хотя не все поклонники были согласны с тем, что здесь есть, над чем веселиться. Фанаты раскритиковали Иванку Трамп за выбор платья.

Впрочем, снимок всего лишь демонстрировал, как дочь главы США играет с дочерью в «ку-ку», что было доказано и выглядывающей из-под пышной юбки девочкой. Иванка Трамп иногда выкладывает такие фото, уделяя внимание не только общественной активности, но и своей семье.

Ирина Летинская