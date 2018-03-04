Иванка Трамп удивила нелепым чёрно-белым платьем

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Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.
От Редактора
Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.
Иванка Трамп поедет в Берлин на саммит. Саммит женской двадцатки (W20) состоится в апреле.
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп показала в Instagram, как семья готовится к переезду в Вашингтон. Сегодня она выложила снимок дочери на фоне
Иванка Трамп купила роскошный дом в Вашингтоне. По соседству с ней будет жить нынешний президент США Барак Обама.