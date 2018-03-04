Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума Уфолог снял на видео странную сущность в плазменном шаре
| | Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами

Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами

Сегодня, 15:12
Украинская звезда Настя Каменских во время репетиции своего номера для премии показала фанатам больше, чем надо. Теперь они знают, что на сцене девушка будет не одна.

Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами

 

Когда певица выступала в дуэте с Потапом и готовилась к съёмкам клипа «Стиль собачки», она «подсела» на спорт и регулярно радовала поклонников своими успехами. Однако сольная карьера, видимо, внесла свои коррективы. Как стало известно ранее, Каменских всё же выступит на российской премии «Жара» в Москве 4 марта в 19:00. Видео с репетиции поделился продюсер и один из главных организаторов события Сергей Кожевников.

Настя Каменских исполнит свой первый сольный хит «Это моя ночь». Просматривая ролик, фаны заметили, что фигура кумира заметно изменилась – талия стала шире и бока больше. Они разочаровались переменами, а у некоторых даже пропало желание смотреть трансляцию. Но большая часть поклонников решила поддержать певицу, которую осуждают на родине за выступления в России. Напомним, что Каменских не номинирована ни на одну из категорий. В отличие от своих земляков Веры Брежневой, Ани Лорак, Светланы Лободы, MONATIK и других.
Новости по теме
Похудевшая Настя Каменских показала соблазнительную фигуру
Похудевшая Настя Каменских показала соблазнительную фигуру

Украинская певица Настя Каменских показала фанатам снимок со своего отдыха в США. На фотографии видно, что звезда прекрасно выглядит: она похудела, а ее

Настя Каменских после 30 лет изменилась до неузнаваемости
Настя Каменских после 30 лет изменилась до неузнаваемости

Известная украинская певица Настя Каменских после празднования своего 30-летия изменилась до неузнаваемости. Она опубликовала несколько снимков своего

Настя Каменских заметно похудела
Настя Каменских заметно похудела

Украинская исполнительница, выступающая в дуэте с Потапом, Настя Каменских заметно похудела. Известно, что девушка всегда отличалась пышными формами. Однако

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости