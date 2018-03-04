Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами

Украинская звезда Настя Каменских во время репетиции своего номера для премии показала фанатам больше, чем надо. Теперь они знают, что на сцене девушка будет не одна.

Когда певица выступала в дуэте с Потапом и готовилась к съёмкам клипа «Стиль собачки», она «подсела» на спорт и регулярно радовала поклонников своими успехами. Однако сольная карьера, видимо, внесла свои коррективы. Как стало известно ранее, Каменских всё же выступит на российской премии «Жара» в Москве 4 марта в 19:00. Видео с репетиции поделился продюсер и один из главных организаторов события Сергей Кожевников.Настя Каменских исполнит свой первый сольный хит «Это моя ночь». Просматривая ролик, фаны заметили, что фигура кумира заметно изменилась – талия стала шире и бока больше. Они разочаровались переменами, а у некоторых даже пропало желание смотреть трансляцию. Но большая часть поклонников решила поддержать певицу, которую осуждают на родине за выступления в России. Напомним, что Каменских не номинирована ни на одну из категорий. В отличие от своих земляков Веры Брежневой, Ани Лорак, Светланы Лободы, MONATIK и других.