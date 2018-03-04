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| | Анфиса Чехова примерила на себя «Коко Шанель»

Анфиса Чехова примерила на себя «Коко Шанель»

Сегодня, 14:33
Известная ведущая Анфиса Чехова решила показать своим поклонникам, что значит быть настоящей женщиной. На новом фото в Instagram теледива предстала в замечательном черном коротком платье, моду на которое ввела еще Коко Шанель.

Анфиса Чехова примерила на себя «Коко Шанель»


Анфиса настоятельно рекомендует девушкам забыть о стиле унисекс и вспомнить, что такое платье, приковывающее к его обладательнице восхищенные мужские взгляды. В доказательство своих слов Чехова снова приводит слова гения индустрии красоты Коко Шанель о том, что без платья нет и женщины.

Изюминка наряда, в котором предстала Анфиса, в том, что сзади на платье есть молния во всю его длину, что делает одетую в него даму еще более желанной для мужчины. На переднем плане гордо выступает декольте теледивы. Однако девушкам, у которых грудь не такая пышная, также не стоит отчаиваться – глубина выреза регулируется. А мягкость и красоту образа прекрасно подчеркнет бархатный пояс.

Само платье и Анфиса не остались без заслуженной порции лайков и комплиментов. Всего за час свои «сердца» Чеховой подарили более 1,2 тысячи фолловеров.
Дарья Светозарова
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